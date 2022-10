Netflix : le nouveau grand succès de la plateforme montre que les critiques négatives n'ont pas d'importance pour le public

Le film du moment sur Netflix, c'est L'école du bien et du mal. Sorte de Harry Potter des princes/princesses et des méchants/méchantes des contes, le film est adapté du roman de Soman Chainani et réalisé par Paul Feig (Mes meilleures amies, Last Christmas). On y suit deux amies, Sophie (Sophia Anne Caruso) et Agatha (Sofia Wylie) qui vont, malgré elles, être transportées dans cette école et se retrouver dans des camps opposés. Même si le film est surtout dirigé vers les plus jeunes, on dirait bien qu'il a plu à tout le monde !

Un film qui cartonne chez les abonnés mais descendu par les critiques

Sorti le 19 octobre sur Netflix, L'école du bien et du mal squatte le top 10 des programmes les plus vus dans de nombreux pays à travers le monde. En France, il a été longtemps numéro 1, avant d'être récemment rattrapé par Meurtres sans ordonnance. En tout, L'école du bien et du mal a cumulé plus de 78 millions d'heures de visionnage en une semaine à travers le monde et est le film le plus populaire actuellement sur la plateforme. Et de loin : le deuxième film le plus populaire, Le Mauvais Esprit d'Halloween, ne compte "que" 25 millions d'heures de visionnage entre le 17 et 23 octobre.

Un beau succès donc qui ne se ressent pas vraiment dans les critiques. Sur RottenTomatoes, site de référence et agrégateur de critiques de la presse, L'école du bien et du mal obtient un petit score de 37%, similaire à celui du film Don't Worry Darling (38%) ou bien de Black Adam (40%) qui a été très critiqué. Bref, les professionnels n'ont pas aimé le film qu'ils jugent très peu original et possédant une intrigue trop longue et sans éclat.

Des critiques qui, donc, n'ont pas empêché les abonnés de Netflix de se jeter sur le long-métrage. Ce n'est pas la première fois que ça arrive : gros carton de l'été sur la plateforme, Nos coeurs meurtris avait aussi déçu les critiques avec un score de 35%. Le public a tellement aimé que le film avec Sofia Carson et Nicholas Galitzine pourrait avoir une suite. Dans le sens inverse, certains films adorés par la critique comme Blonde ont été lynchés par les internautes.

Une nouvelle preuve, s'il en fallait une, que le public se fiche bien de ce que peuvent penser les professionnels et préfère souvent se faire son propre avis. Le bouche à oreilles, le buzz sur les réseaux mais aussi le top 10 disponible sur la plateforme permet aux spectateurs de découvrir les nouveautés, sans pour autant aller chercher à se renseigner auparavant sur sa valeur. Après tout, chacun a une sensibilité et des goûts différents. Et parfois, regarder un film qui n'est pas prise de tête n'est pas non plus une mauvaise chose...