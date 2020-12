Netflix lance une série docu sur la méditation : et c'est parfait pour vous faire déstresser

Pour vous guider dans ce voyage, il suffira de suivre la voix d'Andy Puddicombe. Ancien moine bouddhiste, il est le co-fondateur de l'appli Headspace, auteur, conférencier et professeur de méditation et de pleine conscience. En voix off de la bande-annonce, il demande aux abonnés Netflix : "A quand remonte la dernière fois où vous n'avez rien fait ? Quand je dis rien, c'est strictement rien".

Les bienfaits de la méditation sont nombreux

Andy explique ensuite : "Ensemble, nous allons explorer l'esprit et découvrir les bienfaits de la méditation", "à la fin de chaque épisode, je vous présenterai une technique et je vous expliquerai comment chacune peut être utilisée dans des situations concrètes". Son but ? "Vous montrer que la méditation peut nous aider à être plus présents et moins distraits, qu'elle peut nous rendre la vie plus agréable, tout en nous aidant à nous rapprocher de ceux qui nous sont les plus chers". La méditation a donc de nombreux bienfaits. Mais le "meilleur moyen" de s'en rendre compte "n'est pas d'en parler mais de la pratiquer" précise-t-il, avant de vous faire essayer un exercice de relaxation.