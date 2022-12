Netflix : derniers jours pour voir le film le plus populaire de DC Comics

Netflix a un gros catalogue de films, séries, émissions, télé-réalités, docus... Et forcément, qui dit nouveautés sur la plateforme de streaming, dit aussi sorties du catalogue. Attention, ce sont donc les derniers jours pour (re)voir le film le plus populaire de DC Comics ! Parmi Man of Steel, Suicide Squad, Wonder Woman, Aquaman, Shazam!, Black Adam (dont la scène post-générique fait halluciner les fans) ou encore Zack Snyder's Justice League, lequel est celui qui va partir de Netflix ?

Il s'agit d'Aquaman ! Ce dernier est resté trois semaines au sommet du box-office français. Mais il a aussi eu un succès planétaire, c'est le film qui a connu le succès le plus populaire du DCEU.

Le film a été réalisé par James Wan (Saw, Insidious, Conjuring : Les Dossiers Warren, Fast and Furious 7...). Et côté casting, c'est Jason Momoa , connu pour son rôle de Khal Drogo dans Game of Thrones, qui incarne le super-héros aquatique ! On retrouve aussi au casting Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman etc.

Le film raconte le origines du super-héros

Ce premier opus revient sur les origines d'Aquaman, né Arthur Curry. Il est le fils d'un être humain Tom Curry et d'une Atlante, Atlanna. Une fois devenu adulte, il va se rendre compte de l'importance de son destin : unir la terre et la mer. Malgré lui, le super-héros ordinaire deviendra le roi des Sept Mers.

>> The Boys : ces héros de DC et Marvel parodiés dans la série, les aviez-vous reconnus ? <<

Aquaman quitte Netflix le...

Pour voir ou revoir Aquaman, il ne vous reste plus longtemps ! Le film quitte le catalogue Netflix ce dimanche 18 décembre 2022. Vous n'avez donc plus que quelques jours pour mater ce film d'action. A noter que la suite Aquaman 2 (dont Amber Heard n'a pas été coupée) s'appelle Aquaman et le Royaume perdu et arrivera en décembre 2023 au cinéma.