Netflix : ce film culte (un peu) plagié par Stranger Things va quitter la plateforme , dépêchez-vous !

Cette semaine, Netflix a fait le plein de nouveautés avec les séries Boo, Bitch et La nuit sera longue et le film hot Les Liaisons dangereuses. Mais on doit aussi dire adieu à certains programmes comme l'intégrale de Dawson qui quitte le catalogue ce 14 juillet. Et ce n'est pas le seul départ.

Les Goonies quitte le catalogue Netflix

Ce 14 juillet au soir, Netflix ne proposera plus le film Les Goonies sur sa plateforme. Sorti en 1985 et réalisé par Richard Donner, le long métrage est devenu totalement culte. On y suit l'histoire d'un groupe de jeunes garçons qui se surnomme les Goonies qui se lancent dans une chasse au trésor, poursuivis par trois malfrats. Un film qui a révélé plusieurs acteurs comme Sean Astin, Josh Brolin ou encore Martha Plimpton. Le film a été écrit par Chris Columbus (ensuite réalisateur de Harry Potter) et est produit par un petit réalisateur : Steven Spielberg.