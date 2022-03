NCIS saison 19 : qui est Parker ? Un remplaçant de Gibbs pas si différent...

C'est une situation que l'on n'aurait jamais imaginée et qui est pourtant bien réelle : l'équipe du NCIS doit désormais avancer sans Gibbs suite au récent départ de Mark Harmon. Et si McGee s'est dans un premier temps vu proposer le poste de leader afin de lui succéder, c'est finalement Alden Parker (Gary Cole) qui va s'y atteler à la suite de son refus.

Parker, un leader différent... mais pas trop

Une déception pour ceux qui espéraient voir McGee, présent depuis 19 ans, obtenir une promotion méritée et ainsi voir une certaine continuité se mettre en place alors même que la série n'a cessé de connaître des bouleversements au casting ? Oui, mais rassurez-vous, la présence d'Alden Parker en tant que chef ne devrait cependant pas ruiner votre passion pour NCIS.

Interrogé sur son personnage par TVInsider à l'automne dernier, Gary Cole confessait au contraire que celui-ci restait dans la veine de Gibbs mais qu'il était néanmoins capable d'apporter un peu de nouveauté afin d'éviter la moindre redite. "Parker n'est pas forcément très bavard, mais il n'est nettement plus verbal, révélait-il notamment. Il n'est pas en mode old school. Il tente de s'intéresser aux nouvelles technologies, et c'est quelque chose qui impressionne tout le monde". Bref, tous les deux sont censés se compléter.

Surtout, là où Parker et Gibbs semblaient s'opposer lors des premiers épisodes de la saison 19, ce nouveau boss serait en réalité un admirateur de son prédécesseur, "Même s'il a du mal à l'admettre, il admire Gibbs et sa capacité à pouvoir briser les règles. Parker a plus tendance à les plier. Reste à voir s'il arrivera au point de les briser". Autrement dit, ne craignez rien, Parker ne va pas tout changer dans les bureaux ou vis-à-vis de la routine, et NCIS restera donc sensiblement la même fiction.

Un agent de plus en plus humain

Et ce n'est pas Katrina Law (Jessica Knight) qui nous contredira. Au détour d'une interview accordée à Parade, la comédienne a de son côté rappelé que les scénaristes étaient justement en train de faire évoluer ce nouveau leader dans la meilleure des directions. "Les auteurs font un travail formidable pour éviter à Parker d'être un personnage 2.0, c'est une version unique. Mais pour ce qui est des meilleurs atouts de Gibbs, qui étaient son amour pour sa famille et son attitude protectrice constante envers sa team, les scénaristes amènent ça progressivement", a-t-elle ainsi précisé.

De fait, si cet ex-agent du FBI avait effectivement pu sembler froid et un peu fermé d'esprit lors de ses premiers pas à l'écran, le côté humain de Parker devrait prendre le dessus au fil des épisodes. Alors que Gary Cole confiait récemment que son personnage était lui aussi hanté par un passé compliqué et énigmatique, ce qui participait au charme de Gibbs, "Il y a eu une situation qui a mal tourné et quelque chose de tragique s'est déroulée. Il est volontairement une énigme pour les autres", Katrina Law a dévoilé que même si Gibbs n'était plus là, son ombre sera toujours présente à travers Parker.

"Cela prend logiquement du temps pour quelqu'un de s'attacher à son équipe, de trouver ce lien/cette loyauté qui va au-delà de ce que demande ce job, et d'avoir ses membres dans votre coeur, a appuyé la comédienne. Et alors que la saison avance, vous pouvez voir à travers tous les membres, leurs ajustements auprès de Parker. (...) Je pense que l'on est enfin au stade où chacun a trouvé sa place. L'équipe est enfin sur la même longueur d'ondes, capable de bosser ensemble et c'est ce qui fait de NCIS une série si magique et spéciale".

Pour résumer : Parker n'a pas vocation à être un copier/coller de Gibbs, mais toutes les qualités de Gibbs se retrouveront en Parker. Un bon compromis.