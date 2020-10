NCIS Los Angeles saison 12 : un personnage culte pourrait quitter la série cette année

NCIS Los Angeles va-t-elle bientôt perdre l'un de ses membres emblématiques ? Ce n'est malheureusement pas impossible. Le 8 novembre prochain, CBS débutera la diffusion de la saison 12 tant attendue de la série policière, qui sera par ailleurs amputée de quelques épisodes. Cependant, comme les fans pourront le remarquer, ce premier épisode sera une nouvelle fois marqué par l'absence de Hetty.

Encore des absences pour Hetty

Auprès de TVLine, R. Scott Gemmill (le showrunner) s'est en effet confié sur l'intrigue de cet épisode 1, "La dernière fois que nous avons vu Nell, elle s'apprêtait à démissionner et Hetty, qui n'était pas totalement dans l'optique de la convaincre de changer d'avis, lui disait tout de même de prendre quelques jours de repos afin de penser à ce qu'elle souhaitait vraiment faire. Et bah, dans notre premier épisode, Nell va revenir parler avec Hetty avant de se rendre compte... qu'elle n'est pas là".

A en croire le showrunneur, l'héroïne incarnée par Linda Hunt sera tout simplement "coincée dans une mésaventure qui va rendre toute communication impossible pendant plusieurs épisodes". Le twist ? TVLine le précise ensuite, cette énième absence obligera ainsi la team à "mettre en place un transfert des pouvoirs décisionnaires, au moins de façon temporaire". Oui, il est difficile de ne pas voir dans cette intrigue une tentative des créateurs de préparer doucement le terrain au véritable remplacement de Hetty dans les semaines / mois à venir.

Des problèmes de santé pour Linda Hunt

Une surprise ? Pas vraiment. C'est un détail qui ne vous a surement pas échappé, Linda Hunt se fait de plus en plus discrète à l'écran depuis près de deux saisons avec seulement 10 apparitions recensées depuis le 7 octobre 2018. La raison à cela est simple, elle a été victime d'un accident de voiture en 2018 qui lui a laissé quelques séquelles. Mais ce n'est pas tout, l'actrice est désormais âgée de 75 ans, est atteinte de nanisme hypophysaire et partiellement touchée par le syndrome de Turner, ce qui signifie qu'elle doit logiquement faire passer sa santé avant le reste, notamment en cette période d'épidémie.

A ce sujet, la production de NCIS Los Angeles a d'ailleurs déjà dû revoir sa façon de fonctionner à certains instants afin de se conformer à ces contraintes. On l'a récemment appris, afin de tourner quelques scènes avec Linda Hunt pour cette saison 12, l'équipe s'est directement déplacée chez elle pour lui permettre de limiter les déplacements ou contacts inutiles.

Reste donc à savoir si ce fonctionnement sera tenable sur la durée ou s'il a simplement été pensé dans le but d'offrir une transition en douceur à Linda Hunt pour qu'elle puisse faire proprement ses adieux aux fans et que Hetty puisse officiellement passer le flambeau.