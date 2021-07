Naya Rivera : Lea Michele, Heather Morris... les hommages des stars de Glee, 1 an après sa mort

Il y a un an, c'était l'inquiétude autour du sort de Naya Rivera. L'actrice de 33 ans a disparu le 8 juillet 2020 : partie faire une balade en bateau sur le Lac Piru avec son fils Josey, alors âgé de 4 ans, elle n'était pas remontée à bord de l'embarcation louée pour l'occasion où le petit garçon a été retrouvé seul. Après de nombreuses recherches, son corps sans vie était repêché le 13 juillet, jour de l'anniversaire de la mort de Cory Monteith, alias Finn Hudson dans Glee. Avant d'être emportée par le courant, Naya Rivera a réussi à sauver son fils en le faisant remonter sur le bateau.

Une mort qui avait ému les stars de la série mais aussi de nombreux fans de Glee qui se demandent toujours si la série n'est pas maudite, puisque le décès de Naya Rivera marque la troisième mort parmi le casting principal (après Cory Monteith qui est décédé d'une overdose en 2013 et Mark Salling qui s'est suicidé en janvier 2018).

Heather Morris s'est tatouée en hommage à Naya Rivera

Un an après le drame, les acteurs de Glee sont toujours profondément touchés par la mort de celle qui a incarné Santana Lopez pendant les 6 saisons de la série musicale (revivez les meilleurs moments de Santana en vidéo). Si certains ont simplement posté une photo pour rendre hommage à l'actrice, d'autres ont posté des messages émouvants. Comme Heather Morris (Brittany) qui était l'une de ses amies proches et a révélé s'être fait tatouer la phrase "demain n'est pas promis" suite au drame. "Tu es la plus grande étoile dans mes yeux Naya Rivera. Je suis tellement heureuse que Dieu nous ait permis d'être meilleures amies, partenaires de scènes et tout le reste. (...) Je t'aime pour toujours bébé" a-t-elle posté en légende d'un post Instagram.