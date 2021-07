Naya Rivera, le bouleversant hommage du père de son fils : "il sait qu'il te reverra"

L'anniversaire de la mort de Naya Rivera fut l'occasion aux fans et aux anciens acteurs de Glee de lui rendre de nouveaux hommages touchants. Sa soeur, Nickayla Rivera, et sa mère, Yolanda, se sont exprimées en direct à la télé : la maman de l'actrice a notamment raconté sa dernière conversation avec sa fille le jour du drame. Un témoignage bouleversant. Ryan Dorsey, lui, a attendu les un an de son enterrement pour lui adresser un nouveau message émouvant.

Le bel hommage de Ryan Dorsey à Naya Rivera

Sur Instagram, l'ex de Naya Rivera a posté un photo montage de Josey et sa maman et un cliché récent de leur fils, âgé de 4 ans : "Il y a un an, nous t'avons enterrée. Je n'arrive toujours pas à y croire. L'année a passé si vite qu'on dirait que ça ne fait pas du tout un an. Notre fils a tellement grandi. C'est un aventurier très curieux. Il est gentil, tellement drôle et son rire illumine toujours la pièce (...) Il va bien. C'est un enfant tellement fort. Tu lui manques, mais il sait qu'il te reverra."

Ryan Dorsey ajoute : "Juillet sera probablement toujours un mois étrange et difficile dans les années qui, espérons-le, seront généreuses dans le futur. C'est toujours difficile de voir des photos, je n'ai toujours pas pu lire ou regarder quoi que ce soit. Au fil des années, la force sera de mon côté car je partagerai les souvenirs avec l'étoile la plus brillante de notre héritage laissée sur cette terre, notre beau fils, Josey."