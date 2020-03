Nataly Vetrano (The Voice 2020) sauvée face à Jimmy : "Je me suis dit 'aïe aïe aïe, tu dégages'"

Purebreak : Quels retours as-tu sur les réseaux sociaux depuis ton audition à l'aveugle de The Voice ?

Nataly : J'ai eu des super témoignages de gens qui avaient été touchés par ma prestation, de gens qui disent qu'ils ont retrouvé la joie, qu'ils ont senti que j'étais vraie, authentique. énormément de témoignages d'amour, de bienveillance. Une personne m'a dit 'je ne suis pas croyante mais votre interprétation solennelle m'a profondément touchée'. J'ai aussi reçu deux lettres de personnes qui m'expliquent leur parcours de vie et qui me disent que ça leur a fait du bien que je parle de mon témoignage, de ce qu'il s'est passé chez les soeurs, de toujours croire en ses rêves, même à 50 ans. C'est touchant, c'est beau.

Je me suis dit que ça n'allait pas être facile parce que c'est une grande voix

Comment as-tu réagi en apprenant que tu allais chanter face à Jimmy pour les battles ?

On se croisait souvent à l'hôtel avec Jimmy, j'ai trouvé que c'était un mec super, mais je me suis dit que ça n'allait pas être facile parce que c'est une grande voix. Il a une sacrée présence aussi. De toute façon, je me suis dit qu'il fallait y aller !

Et en apprenant le choix de la chanson (Sorry seems to be the hardest world, Elton John) ?

C'est une chanson que je connaissais et que j'avais chantée il y a quelques années. Je l'ai bossée, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait trouver une tonalité qui corresponde à Jimmy et à moi et puis Lara nous demandait vraiment d'y mettre toutes nos tripes. Donc ce n'était pas évident.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans cette battle ?

Dans cette chanson, au départ, j'ai eu des difficultés sur la prononciation du texte en anglais. Après, se mettre dans une chanson, ce n'est jamais évident donc je me suis traduit le texte et j'ai essayé de m'imaginer un scénario de ma vie pour essayer d'être dedans et de mettre toutes mes émotions. En tout cas, j'ai tout donné, j'espère que ça sera aussi touchant que les auditions à l'aveugle.

Je me suis dit "aïe aïe aïe, tu dégages"

Les coachs ont beaucoup complimenté Jimmy, est-ce que tu t'attendais à ce que Lara Fabian te choisisse ?

Pas du tout (rires) ! Quand Marc Lavoine, Pascal Obispo puis Amel Bent ont choisi Jimmy, je me suis dit "aïe aïe aïe, tu dégages" (rires). Et puis non ! Je suis très reconnaissante vis-à-vis de ma coach qui me permet d'aller aux KO. Peut-être qu'elle a estimé que j'avais encore des choses à faire, à apprendre, je ne sais pas pourquoi elle m'a gardée mais c'est génial !

Qui te fait peur dans l'équipe de Lara Fabian ?

Je pense qu'à ce niveau là, on est tous bons. On a tous un style. On est tous bons, on a tous du talent donc y'a personne qui me fait peur. Je vais me donner, je vais faire le maximum, et puis après, c'est à notre coach de décider qui elle veut emmener aux lives.

Qu'est-ce qui t'attend pour l'après The Voice ?

La vie continue donc j'ai pas mal de propositions, je prépare une petite tournée avec mon deuxième album. J'ai aussi des propositions pour d'autres chansons pour essayer de faire un troisième album. Donc je vais chanter, chanter et jamais m'arrêter de chanter.

J'ai eu pas mal de propositions grâce à The Voice

Tu as eu des propositions grâce à The Voice ?

J'ai eu pas mal de propositions grâce à The Voice. Après, j'ai une équipe avec laquelle je travaille depuis 6 ans mais j'ai reçu pas mal de textes et de compo donc ça c'est bien !

