Naruto plus fort que One Piece, Demon Slayer écrase tout... Top 50 des BD/Mangas les plus vendus en 2021

En 2021, le gouvernement a généralisé le Pass Culture en France. Une initiative importante qui a offert à tous les jeunes de 18 ans un "chèque cadeau" de 300 euros afin de leur permettre de se faire plaisir dans le domaine culturel. Or, si ce Pass (d'une validité de 24 mois) pouvait être dépensé en tickets de cinéma, en places de concerts, en entrées pour des musées ou en cours de musique, il a surtout permis à la jeune génération de se faire plaisir... en livres.

Quel genre de livres ? Que ce soit du développement personnel avec des ouvrages comme Burn after writing de Sharon Jones et Toujours plus de Léna Situations, de la fiction avec La chronique des Bridgerton de Julia Quinn ou encore de l'utile pour les études comme des exemplaires du Code Civil ou du Lexique des termes juridiques 2021-2022, les adolescents se sont montrés particulièrement ouverts.

Le Top 50 des BD/Mangas les plus vendus

Malgré tout, il y a bien un genre qui a plus cartonné que les autres et c'est, sans grande surprise, celui de la BD et du Manga. Comme vient de le dévoiler Livres Hebdo, cet univers a connu une année 2021 exceptionnelle avec près de 9,5 millions de livres vendus, soit une augmentation de 89,2% en volumes et 65% en valeur ! Pour bien comprendre l'ampleur de ces chiffres, sachez que 7 titres ont dépassé les 200 000 ventes en 2021 quand il n'y en avait aucun en 2020. De même, le titre qui était placé 50ème dans le Top 50 des meilleures ventes les années précédentes cumulait autour des 50 000 exemplaires quand, en 2021, le dernier du classement s'est vendu à 124 787 exemplaires. A titre de comparaison, ce score était celui du 10ème titre en 2020.

Et à la question, "qui des BD ou des Mangas" se sont le plus vendus en 2021, la réponse est... les oeuvres japonaises. Toujours selon Livres hebdo, si c'est Astérix et le griffon (Tome 39) qui est en haut du classement, loin devant tout le monde, avec 1 547 576 exemplaires vendus, 28 titres de mangas se classent dans le Top 50 et représentent ainsi 58% de l'ensemble ! Un véritable exploit quand on sait que la BD franco-belge est une institution chez nous, et qui donne lieu à des chiffres et résultats totalement fous.