L'Attaque des Titans : découvrez la fin du manga dans le Tome 12 rempli de bonus de l'édition Colossale

Alors que la diffusion de la partie 2 de la saison 4 de l'anime L'Attaque des Titans vient tout juste de débuter sur Wakanim en France, Pika Edition vient de son côté d'annoncer une bonne nouvelle pour tous les fans de l'oeuvre d'Hajime Isayama. Si le Tome 34 du manga (le dernier) est déjà disponible depuis la fin de l'année 2021, c'est sa version Colossale qui s'apprête enfin à débarquer entre nos mains.

L'ultime édition Colossale de L'Attaque des Titans se dévoile

Ainsi, sortez votre agenda et notez : le Tome 12 de la version Colossale de Shingeki no Kyojin sortira en librairie le 9 mars 2022. Un véritable événement tant cette version géante du manga est clairement la meilleure pour pleinement apprécier le travail du mangaka (lire notre critique ici), mais également parce que ce dernier numéro sera porté par de nombreux bonus.

De fait, en plus de l'édition standard du tome 34 (composé exceptionnellement de 256 pages, contre 192 habituellement), Pika Edition a vu les choses en grands pour cette ultime édition colossale avec les ajouts des storyboards des deux chapitres pilotes de la série, mais aussi l'intégralité du guide L'Attaque des Titans – Characters (qui paraîtra en solo le 2 février prochain), le comics coloré du cross-over Attack on Avengers, et enfin une galerie d'illustrations incluant des hommages de plusieurs artistes ainsi que des dessins inédits d'Hajime Isayama ! Que demander de plus ?