L'Attaque des Titans : oubliez l'anime, il faut absolument lire l'Edition Colossale du manga

Comme son titre l'indique, l'Edition Colossale de L'Attaque des Titans est géante. Pour faire simple, là où un manga classique va faire du 18 x 13cm, on est ici sur du 26,5 x 18 cm. Un simple prétexte "gadget" pour surfer sur le concept des Titans et vendre toujours plus de mangas ? Absolument pas. Cette taille inédite fait réellement honneur au travail de base de Hajime Isayama.

Des graphismes qui se dévoilent pleinement

Si vous avez découvert cette histoire à travers son anime, vous avez certainement été bluffé par la mise en scène des combats ou par les graphismes flippants des créatures. Or, ces choses ne sont pas toujours parfaitement perceptibles en format papier, la faute à des cases très réduites qui minimise inévitablement les idées créatives du mangaka.

Bonne nouvelle, ce problème n'en est plus un grâce à ce format spécial. Ici, on est directement happé par le contenu et (quand on a déjà lu les tomes normaux) on a réellement l'impression de redécouvrir L'Attaque des Titans. Avec ces pages nettement plus grandes, l'Edition Colossale nous permet enfin de pleinement vibrer devant le dynamisme des séquences, d'apprécier le soin apporté aux moindres petits détails graphiques (les expressions des créatures, les costumes des héros...) et de ressentir cette tension permanente avec des cases qui se révèlent être à la hauteur des enjeux.

Très clairement, il est difficile de ne pas avoir quelques frissons quand on fait face à des Titans (presque !) grandeur nature devant nous. L'immersion dans cet univers est désormais facilité, ce qui renforce davantage notre attachement pour les personnages tant la frayeur et le danger de leur monde nous saute véritablement aux yeux.

Une édition soignée de bout en bout

Il faut dire aussi que le travail effectué sur cette Edition Colossale est une vraie réussite. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les éditeurs ne se sont pas simplement contentés d'agrandir les images pour faire joli. Ici, le papier est totalement différent (on est sur une sorte de papier glacé, quasiment à la manière de comics), ce qui change forcément notre façon d'appréhender la lecture.

En effet, malgré tout l'amour que l'on a pour les mangas classiques, avoir entre les mains quelque chose qui ne fait pas "cheap" renforce là-aussi notre intérêt. On comprend indirectement que ce qui nous est proposé ne ressemble à rien d'autre sur le marché du manga, et qu'il est donc important de savourer pleinement ce que l'on regarde. De fait, plutôt que d'enchaîner les pages afin de savoir le plus rapidement possible ce qu'il va se passer ensuite, notre rythme de lecture ralentit. Et c'est de cette façon que l'on se met à regarder le travail de Hajime Isayama d'un oeil nouveau, notamment en terme de récit.

Enfin, c'est un point bonus qui est tout sauf négligeable : on a parfois le droit à un cadeau avec les présences de quelques pages en couleurs. Un petit détail qui fait néanmoins grandement plaisir et qui nous ramène à l'excellent travail sur l'anime.

Bref, si vous voulez réellement vivre l'expérience L'Attaque des Titans, cette version est incontournable.

L'Attaque des Titans - Edition Colossale est édité par Pika Edition. Chaque tome regroupe 2 à 3 tomes classiques.