Spy x Family : le manga culte adapté en anime, première bande-annonce dévoilée

C'est le 25 mars 2019 que Tatsuya Endō a débuté Spy × Family sur Shōnen Jump+. Un manga disponible en France depuis septembre 2020 grâce à la maison d'édition Kurokawa, qui joue à la perfection sur les genres de l'espionnage, de la comédie et de la tranche de vie.

De quoi ça parle ? On y suit les aventures de Twilight aka le plus grand espion du monde. Pour sa nouvelle mission, il doit créer une famille de toutes pièces afin de s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. A cette occasion, il adopte alors une petite fille et s'associe dans le même temps à une jeune femme étonnamment timide. Le twist ? La première est secrètement télépathe, tandis que la seconde est redoutable tueuse à gages. Ce trio improbable doit désormais apprendre à vivre ensemble et découvrir progressivement les vraies valeurs d'une famille unie et aimante.

Spy x Family adapté en anime

Un manga aussi original que passionnant, récompensé à de multiples reprises au Japon et qui connait un véritable succès avec plus de 12.5 millions d'exemplaires en circulation. Et cette belle histoire est loin d'être terminée, puisque Spy × Family va prochainement se retrouver au centre d'une adaptation.

La nouvelle a en effet été confirmée ce week end, l'oeuvre de Tatsuya Endō - qui est toujours en cours, va avoir le droit à son propre anime. A l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'est encore connue, mais on sait déjà que la saison 1 est attendue en 2022. Côté coulisses, ce sont les studios Wit Studio (L'Attaque des Titans, Vinland Saga) et CloverWorks (Fairy Tail, The Promised Neverland) qui seront chargés de l'animation, tandis que Kazuhiro Furuhashi (Hunter x Hunter) en sera le réalisateur. Enfin, le casting n'est pas encore complet, mais il a déjà été annoncé que l'acteur Takuya Eguchi (Visual Prison, Tokyo Revengers) jouera le rôle de Twilight.

Une bande-annonce à la hauteur du manga

Impatient ? On vous comprend. D'autant plus qu'une première bande-annonce particulièrement excitante a également été dévoilée (voir dans notre diaporama). On y découvre ainsi la promesse d'une animation aussi fluide que géniale, de magnifiques décors, et des chara-designs à la hauteur du manga imaginés ici par Kazuaki Shimada (The Promised Neverland).

Si l'on se fie à ces premières images, l'anime devrait également parfaitement jouer sur les différentes ambiances de l'histoire avec des couleurs et tons bien distincts (ce qui est notamment représenté sur les premières affiches). On ne peut donc que valider cette direction et on espère que cette adaptation rencontrera son public et permettra au manga d'accroître son succès et de perdurer dans le temps.