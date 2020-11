Naruto en deuil : une comédienne japonaise de l'anime est décédée

Hikari Yono est décédée

C'est une triste nouvelle qui nous vient tout droit du japon. On vient de l'apprendre, la comédienne Hikari Yono - spécialisée dans le doublage, a malheureusement trouvé la mort ce dimanche 15 novembre à l'âge de 46 ans. Aucun détail n'a été révélé sur ce décès, mais la famille de l'actrice a néanmoins sous entendu dans un communiqué publié sur Twitter qu'il faisait suite d'une longue maladie.

"Bonjour à tous. Hikari Yono suivait un traitement médical, mais s'est finalement endormie le 15 novembre 2020. C'était une personne passionnée par le travail lié au doublage. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien à son égard. Sachez que la voix de Yohikari continuera de vivre à travers ses oeuvres".

Une voxographie impressionnante

Ces 20 dernières années, Hikari Yono avait en effet participé à de nombreux projets de doublage importants, que ce soit dans le jeu vidéo (Sonic) ou les séries d'animation (Obecitus dans Tweeny Witches, Rumiko dans Hal, ou encore Kaolinite dans Pretty Guardian Sailor Moon Crystal: Season III).

Mais parmi les oeuvres les plus marquantes de sa voxographie, il est impossible de ne pas citer son travail sur Naruto. Et pour cause, c'est elle qui prêtait sa voix à Shima dans la série de jeux vidéo Naruto Shippûden: Ultimate Ninja, tandis qu'elle était la voix officielle de Samui dans l'anime et le film Blood Prison, tous les deux adaptés du cultissime manga de Masashi Kishimoto.

Enfin, pour l'anecdote, c'est également Hikari Yono qui s'est récemment occupée de la narration du film d'animation Burn the Witch sorti tout droit du nouveau projet de Tite Kubo (Bleach).

Oui, le monde des anime vient de perdre l'une de ses précieuses voix.