Nabilla Benattia blessée par les jugements : "Les gens ont pensé que j'étais légère d'esprit"

"Les gens ont pensé que j'étais légère d'esprit"

Nabilla Benattia n'a jamais été bête. Celle qui vit aujourd'hui avec son mari Thomas Vergara et leur fils Milann à Dubaï a même réussi à créer un empire. Mais quand elle a enchaîné L'amour est aveugle sur TF1 puis Les Anges 4 et Les Anges 5 sur NRJ12, lâchant alors sa phrase "Allô ! Non mais allô quoi ! T'es une fille et t'as pas de shampoing ?", les Français ont été nombreux à la penser... peu intelligente. Un cliché pas loin du sexisme et surtout totalement faux.

"Quand on débute à la télévision et que tout est filmé c'est compliqué quand on a un manque de culture comme moi" a ainsi avoué Nabilla Benattia au Parisien, "J'ai dit plein de bêtises, comme quand j'ai parlé de la guerre mondiale de 78, au lieu de 14/18 car je ne connaissais pas les dates".

Celle qui est désormais animatrice de Love Island sur Amazon Prime Video (à partir de ce lundi 2 mars 2020) regrette : "Les gens ont pensé que j'étais légère d'esprit. Ce n'est pas vrai, j'ai juste arrêté l'école en quatrième, à 15 ans. Aujourd'hui, je le dis et le redis à ma communauté : 'même si c'est parfois soûlant, il faut vraiment aller à l'école'".

"Cela m'a soûlé que l'on me traite d'idiote"

Toutes ces critiques sur sa personne à ses débuts dans la télévision, cela a fait du mal à Nabilla Benattia. "Moi, personnellement, cela m'a blessé parfois" a-t-elle ainsi confié, "Cela m'a soûlé que l'on me traite d'idiote car ce n'est pas vrai, mais je préfère en jouer que de le cacher". Celle qui trouve que la TV classique est devenue "poussiéreuse" se rappelle : "À 19 ans, j'ai dû faire des interviews au Grand Journal, au Point ou au Parisien, on me posait des questions dont je ne connaissais pas les réponses, je ne pouvais pas le cacher, j'étais perdue".

Nabilla Benattia aimerait que son fils fasse des études

L'ex candidate de télé-réalité désormais femme d'affaires accomplie avec son job d'influenceuse, d'animatrice, ses livres ou encore sa propre marque de maquillage a même peur des attaques qu'elle pourrait recevoir sur l'éducation de son enfant. "J'ai peur qu'on me juge aussi sur la façon dont je m'occupe de mon fils" a ainsi indiqué Nabilla Benattia.

C'est sans doute parce qu'elle a arrêté l'école au collège et qu'elle redoute les critiques sur son rôle de maman que la star des réseaux sociaux a d'ailleurs expliqué à Télé Loisirs : "J'ai le sentiment d'être une maman cool, je parle à mon fils comme si il avait 18 ans alors qu'il n'a que 4 mois. En revanche, je serai vigilante avec lui sur les études". La it girl espère donc que Milann fera des études et ira plus loin qu'elle dans son éducation scolaire.

Et en parlant de bébé, en veut-elle un deuxième ? "Pas tout de suite" a-t-elle révélé, "je viens à peine de comprendre comment cela marchait ce bidule ! Mais j'aimerais avoir une belle et grande famille !".