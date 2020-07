My Hero Academia - Team Up Mission : le spin-off du manga débarque enfin en France

My Hero Academia n'existe que depuis 2014, mais on ne compte déjà plus le nombre de produits dérivés adaptés de ce manga écrit et dessiné par Kōhei Horikoshi. Ces dernières années, on a notamment eu le droit à l'anime, une pièce de théâtre, des jeux vidéo et des spin-off littéraires. En effet, c'est My Hero Academia Smash!! qui a été imaginé par Hirofumi Neda entre 2015 et 2017, tandis que Vigilante – My Hero Academia Illegals est signé Hideyuki Furuhashi et Betten Court depuis 2017.

Un manga déjanté à venir

Ça ne suffit pas à calmer votre soif d'aventures épiques ? Bonne nouvelle, ce n'est pas terminé. Ki-oon vient de l'annoncer, c'est un troisième manga dérivé intitulé My Hero Academia - Team Up Mission, sorti tout droit du cerveau de Yoco Akiyama cette fois, qui débarquera en France le 3 septembre prochain.

Au programme ? Lancé en 2019 en Japon, le tome 1 de ce manga verra les super-héros imaginer un nouveau système de protection afin de faire face à la retraite inattendue d'All Might baptisé "Team Up Mission". A travers celui-ci, de nombreux groupes de héros composés d'élèves et de professionnels se formeront afin de parfaire la formation des jeunes de Yuei en les envoyant sur le terrain.

Composé d'histoires 100% inédites par rapport à l'oeuvre initiale, ce nouveau manga nous promet de nombreux passages badass, mais surtout déjantés avec des équipes loin d'être très équilibrées, qui verront les nombreuses personnalités de chacun se confronter. Vivement.