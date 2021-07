Mortel saison 3 : une suite est-elle possible ? La révélation de Manon Bresch et Nemo Schiffman

Une saison 3 pour Mortel ?

Victor (Nemo Schiffman), Sofiane (Carl Malapa), Luisa (Manon Bresch), Obé (Corentin Fila) et Reda (Sami Outalbali) sont de retour dans Mortel saison 2 ! Disponible depuis le 2 juillet 2021 sur Netflix, soit un an et demi après la saison 1, la suite nous offre 6 épisodes encore plus dark et avec encore plus de magie vaudou. Y en aura-t-il plus à l'avenir ? Une saison 3 est-elle déjà envisagée, voire même en préparation ? PRBK a eu l'occasion de poser la question à Manon Bresch et Nemo Schiffman en interview. On ne s'attendait pas à une telle révélation.

"Une saison 3 est totalement possible. La série est pensée en 3 saisons, le parcours des personnages aussi. Maintenant, on va prier pour qu'elle se fasse. À vous de jouer, regardez la saison 2. Si ça vous plaît, parlez-en et on fera la saison 3", nous ont avoué les deux acteurs ! Les audiences de la saison 2 de Mortel décideront donc du sort de la série française créée par Frédéric Garcia.

"J'ai besoin de boucler certaines choses"

En tout cas, Nemo Schiffman et Manon Bresch sont déjà prêts pour reprendre leur rôle de Victor et Luisa dans la suite de Mortel : "Quand on fait une série comme ça et qu'on défend des personnages pendant si longtemps, c'est que ça transcende un peu le truc de 'tu joues quelqu'un'. Pour moi, Victor existe, dans un monde imaginaire peut-être, mais il existe. Du coup, j'ai des réelles envies. J'ai envie qu'il soit heureux de telle manière, qu'il accède à certains trucs. On a des vrais désirs de nos personnages", a confié l'acteur à PRBK.