Mortal Kombat, le film : des combats épiques et du sang qui gicle dans la bande-annonce

Les jeux vidéo qui débarquent au cinéma, ça ne donne que très rarement de bons résultats (poke Hitman, Need for Speed ou bien Super Mario Bros qui nous filent encore aujourd'hui des cauchemars). Pourtant, ce problème ne semble pas du tout déranger New Line Cinema et Warner Bros qui ont au contraire décidé d'offrir une nouvelle adaptation à Mortal Kombat.

De la baston et du sang

Une énième mauvaise idée ? A priori, si l'on se fie à la toute première bande-annonce, la réponse est... non. Si l'univers de Mortal Kombat est assez compliqué à adapter (il n'y a pas vraiment d'histoire, il s'agit avant tout d'un jeu de combat), ce film signé Simon McQuoid pourrait s'avérer être un véritable plaisir.

Tandis que l'intrigue sera portée par des personnages emblématiques comme Sub-Zero, Scorpion ou encore Mileena et Raiden, ce trailer nous promet déjà une mise en scène particulièrement nerveuse, des effets spéciaux satisfaisants et surtout, des affrontements à la fois badass et sanglants. Oui, pas de censure pour permettre au film d'être tout public, ici des os vont craquer, le sang va gicler et le sadisme aura sa place sur le ring pour notre plus grand bonheur.

Une adaptation prometteuse

Du côté de l'histoire, ce Mortal Kombat - dont la date de sortie est fixée au 16 avril au cinéma et sur HBO Max, suivra l'aventure de Cole qui, craignant pour la sécurité de sa famille, va partir à la recherche de Sonya Blade. Il va alors découvrir que sa marque de naissance est en réalité liée à quelque chose d'historique (et WTF) et va être contraint de s'entraîner dans le temple de Lord Raiden afin d'espérer découvrir la force qui sommeille en lui et ainsi sortir vivant des épreuves à venir : des combats contre les pires ennemis de l'univers. Pour cela, il sera accompagné des plus grands guerriers du monde, aussi puissants qu'impressionnants.

Il est encore trop tôt pour savoir si le rendu final sera réellement digeste - on le rappelle, la franchise Mortal Kombat n'est clairement pas réputée pour son histoire, mais ces images nous promettent tout de même de nous en mettre au minimum plein les yeux !