Mort de Mava Chou : son ex-mari Adrien ne fait "pas l'objet de poursuites", une information judiciaire ouverte

Mort de Mava Chou : son ex-mari Adrien ne fait "pas l'objet de poursuites" après avoir été auditionné par la police

En décembre 2021, on apprenait la mort de Mava Chou, Youtubeuse et influenceuse. Victime de harcèlement en ligne, la jeune femme dont le vrai nom était Mäeva Frossard a mis fin à ses jours à 32 ans. Avant son décès, elle avait plusieurs fois porté plainte contre X et contre son ex-mari Adrien qu'elle accusait de mener une campagne de haine contre elle en ligne. Depuis, l'enquête se poursuit : après la perquisition de son domicile, on apprend que l'ex-compagnon de la Youtubeuse n'est pas poursuivi. Mais une information judiciaire a été ouverte.