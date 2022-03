Mort de Mava Chou : l'enquête avance, son ex-mari Adrien Czajczynski "perquisitionné et auditionné"

Mava Chou harcelée par son ex-mari ?

C'est le mercredi 22 décembre 2021 que la YouTubeuse Mava Chou (Mäeva Frossard de son vrai nom) s'est donnée la mort. En cause ? Cette mère de famille de 4 enfants était harcelée en ligne depuis plusieurs mois et voyait son quotidien être la cible de nombreuses attaques anonymes sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci, elle était notamment accusée de maltraitance envers ses enfants, tandis que son nouveau compagnon était accusé de comportement déplacé à leur encontre.

La raison d'un tel acharnement ? Sa rupture médiatique d'avec Adri Chou (Adrien Czajczynski de son vrai nom), son ex-mari et père de ses enfants. Alors que la petite famille avait partagé son quotidien sur YouTube pendant des années, leur séparation avait finalement entraîné les deux ex dans une terrible guerre par écrans interposés.

Et à cette occasion, les fans d'Adri Chou avaient rapidement pris le parti de ce dernier et profité de leur temps libre pour attaquer, insulter et diffamer Mäeva Frossard. Une situation qui était jugée de plus en plus invivable par l'influenceuse, qui avait notamment porté plainte à cinq reprises contre Adrien Czajczynski, qu'elle considérait responsable de ce harcèlement.

Adrien Czajczynski perquisitionné et auditionné

Des plaintes qui n'avaient abouti à rien à l'époque mais qui semblent être désormais prises au sérieux par la gendarmerie. Comme le rappelle Le Parisien, l'entourage de Mava Chou "accuse [à son tour] le jeune homme d'avoir attisé la campagne de haine en ligne dont elle était victime", ce qui aurait mené à sa tragique disparition.

Aussi, afin de n'écarter aucune piste et alors que le cyberharcèlement est punissable par la loi (2 ans de prison et 30 000€ d'amende), le journal révèle que les forces de l'ordre auraient "perquisitionné et auditionné Adrien Czajczynski dans le cadre de l'enquête ouverte" cette semaine. A cet effet, "Les enquêteurs disposent désormais de l'intégralité de l'équipement informatique du vidéaste et des différents téléphones portables de son foyer, dont ceux des enfants".

Soupçonné d'être à l'origine du compte Twitter anonyme @Obscureclart4 qui, entre juillet et août 2021, avait harcelé en masse la jeune femme et l'avait bombardée d'insultes, ces perquisitions devraient permettre de répondre à certaines interrogations sur ses supposés agissements. A moins que... Là où le bien matériel de Mava Chou récupéré dès sa mort serait déjà parlant, certains de ses proches s'inquiètent désormais d'apprendre qu'Adrien Czajczynski ait réussi à supprimer de possibles preuves grâce à ce long délai.

"Je suis chez moi, tout va bien"

Et ce n'est pas la réaction de ce dernier sur les réseaux sociaux qui devrait les rassurer. Alors que ses fans s'inquiétaient de sa récente absence sur les réseaux sociaux, causée par son audition, le streameur a préféré ironiser sur la situation. Comme le révèle Le Parisien, il a dans un premier temps utilisé le profil de son chien pour réagir à son silence, "Coucou c'est Cacahuète, juste pour vous prévenir que mon maître (...) va bien, il a eu un pépin avec son téléphone et a dû recommander une carte et racheter un super (smartphone). Pas de panique !"

Puis, sur son propre compte, il a laissé entendre qu'il ne craignait absolument rien et qu'il se sentait serein vis-à-vis de l'enquête en cours, "Peu importe ce qui s'est passé (pendant son absence). Vous pouvez inventer ce que vous voulez. J'ai dormi dans mon lit, je suis chez moi, tout va bien."