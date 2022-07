Mort de Jean-Claude (L'amour est dans le pré) : "Il a eu un deuil de trop qui l'a fait plonger", Karine Le Marchand évoque les raisons de son suicide

La nouvelle a choqué les nombreux téléspectateurs de L'amour est dans le pré. Alors qu'on attend avec impatience l'édition 2022 qui devrait arriver d'ici la rentrée sur M6, on a appris le décès de Jean-Claude qui avait trouvé l'amour devant les caméras en 2011 dans la saison 6. L'agriculteur qui était papa d'une petite fille avec sa compagne Maud a été retrouvé pendu dans une grange sur son exploitation. Un proche avait évoqué les raisons de son suicide qui serait lié à des problèmes financiers.

"Ça a été une vie d'épreuves"

Après son hommage suite à l'annonce du décès de Jean-Claude, Karine Le Marchand s'est de nouveau exprimée lors de la conférence de presse de L'amour est dans le pré 2022. L'animatrice a évoqué le passé de l'agriculteur qui avait aussi été condamné pour violences sur sa compagne. "Ça a été une vie d'épreuves depuis sa naissance, avec beaucoup de morts violentes." a confié l'animatrice de M6.

Pourtant, elle rappelle que Jean-Claude a tout fait pour tenter de s'en sortir financièrement. "C'est quelqu'un qui avait pris le pas de changer d'exploitation et d'arrêter la traite (...) Quand on l'a rencontré, il était dans un mobil-home et avait récupéré une petite salle de traite de ses parents. Il avait changé. Il avait compris. Il est passé à l'engraissage de veaux pour l'étranger, ce qui était moins contraignant." a confié l'animatrice.

>> L'amour est dans le pré : "vulgaire", "supercherie"... En plein drame, l'émission se fait fracasser par TPMP <<

Mais cette vie compliquée aurait pris un nouveau tournant par la suite. "Et puis il a eu un deuil de trop qui l'a fait plonger. Plus les emmerdes..." a déclaré Karine Le Marchand. Tant d'épreuves compliquées qui auraient ensuite poussé Jean-Claude à mettre fin à ses jours.