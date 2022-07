Mort de Jean-Claude de L'amour est dans le pré : "Il était à bout", un proche révèle les raisons de son suicide

"Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m'avoir donné tant de joie et d'affection à chacune de nos retrouvailles." C'est avec ce message que Karine Le Marchand a rendu hommage à Jean-Claude Joly. Candidat de la saison 6 de L'amour est dans le pré diffusée en 2011, l'éleveur de vaches est décédé à 53 ans. Comme l'a rapporté la presse locale, il a été retrouvé sans vie sur son exploitation après s'être pendu. Grâce à l'émission de M6, il avait trouvé l'amour avec Maud (avec qui il a quand même eu une relation compliquée puisqu'il avait été condamné pour violences contre elle en 2016) et était devenu papa d'une petite Charlotte âgée de 8 ans.

Les raisons du suicide de Jean-Claude dévoilées

11 ans après sa participation à l'émission, Jean-Claude a donc pris la terrible décision de mettre fin à ses jours. Un geste que l'un de ses proches a expliqué à Voici. Ce vendredi 1er juillet, le magazine lève le mystère sur les raisons supposées du suicide de l'agriculteur de ADP. Selon un proche, c'est la situation financière de son exploitation qui serait en cause. "Une fois tous ses frais payés, il ne lui restait que 100 euros par mois pour faire vivre sa famille. Il s'est battu pendant des années pour garder la tête hors de l'eau mais il ne s'en sortait pas, il était à bout." précise cette personne qui préfère rester anonyme.

>> L'amour est dans le pré : "vulgaire", "supercherie"... En plein drame, l'émission se fait fracasser par TPMP <<

Une situation financière compliquée sur laquelle Jean-Claude ne se serait pas beaucoup confié au quotidien. "Il ne s'épanchait pas sur ses problèmes" a confié la dirigeante du bar du village où il résidait au Parisien. "Il rigolait, avait un mot gentil, toujours la blague. À la fin, on n'y pensait même plus à cette histoire de télé-réalité." a-t-elle expliqué.