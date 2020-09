Mort de Bertrand-Kamal : à qui iront les 100 000 euros s'il gagne Koh Lanta, les 4 terres ?

Un hommage dans l'épisode de ce vendredi 11 septembre 2020

La journaliste qui travaille avec Cyril Hanouna a précisé que le montage resterait comme tel, "on y touchera pas". Et si beaucoup de chroniqueurs de TPMP et d'internautes ne comprennent pas pourquoi Koh Lanta, les 4 terres sera quand même diffusé cette semaine, Emilie Lopez a souligné que "c'est aussi le souhait de la famille". "Il était dans l'émission exactement comme il est dans la vie, à savoir solaire, génial, adorable, et en fait la famille veut que les gens se souviennent de lui comme ça, comme étant cette personne exceptionnelle" a-t-elle expliqué.

ALP et TF1 ont précisé dans un communiqué posté sur Twitter que cette saison de Koh Lanta était dédiée à Bertrand-Kamal. Et Denis Brogniart , qui lui a rendu un nouvel hommage touchant, a révélé sur Europe 1 qu'il y aurait un hommage à l'aventurier qui était devenu son ami. Dans l'épisode diffusé ce vendredi 11 septembre 2020, l'animateur a indiqué : "On fait un petit préambule où j'essaie de le décrire en quelques minutes, de parler de lui. De lui dire, surtout, qu'on lui dédie cette émission, qu'on ne l'oubliera pas, que je ne l'oublierai pas".