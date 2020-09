Koh Lanta, les 4 terres: le montage modifié après la mort de Bertrand-Kamal ? Denis Brogniart répond

Depuis ce 10 septembre 2020, la famille Koh Lanta est en deuil. Et pour cause, c'est avec une profonde tristesse que l'on apprenait la mort de Bertrand-Kamal, des suites d'un cancer du pancréas. Un déchirement pour les candidats de l'émission, pour Denis Brogniart qui était très proche de lui, ainsi que pour toute l'équipe qui a travaillé sur cette dernière saison, Koh Lanta, les 4 terres, actuellement en cours de diffusion sur TF1. D'ailleurs, TF1 et ALP ont décidé de dédier cette saison à sa mémoire.

Le montage de Koh Lanta, les 4 terres modifié après le décès de Bertrand-Kamal ?

Mais vont-ils modifier le montage pour ajouter ou supprimer des images ? Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, l'animateur a assuré qu'"aucun" montage ne sera modifié : "J'ai toujours dit à son père : "même s'il part, il n'y a pas une image qu'on changera. Pas une". Son parcours est tellement exceptionnel. Le Bertrand-Kamal que voient les téléspectateurs, c'est lui. Au fil des épisodes, on va découvrir son sens de la camaraderie et de la compétition. Il y a du Claude chez ce garçon. Il avait tout. Bertrand-Kamal m'avait aussi confié que, quoi qu'il arrive, il voulait que Koh-Lanta continue".

Un hommage introduit en préambule

Si rien ne sera donc modifié, Denis Brogniart a indiqué au micro de Culture Médias sur Europe 1 que l'épisode de Koh Lanta, les 4 terres diffusé ce vendredi 11 septembre 2020 sur TF1 sera introduit par un hommage à Bertand-Kamal : "On fait un petit préambule où j'essaie de le décrire en quelques minutes, de parler de lui. De lui dire surtout qu'on lui dédie cette émission, qu'on ne l'oubliera pas, que je ne l'oublierai pas".