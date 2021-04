Moha K célibataire : "Je n'ai pas de copine" avoue la star du tube Vroum Vroum (interview)

Moha K célibataire, il nous avoue : "Je n'ai pas de copine"

Après l'interview de Wejdene, l'interprète d'Anissa, ou encore l'entretien avec Hatik, l'acteur qui joue Apash dans la série Validé et qui est aussi chanteur (en atteste sa reprise du tube Angela), PRBK a pu rencontrer Moha K, la nouvelle sensation musicale. Le rappeur s'est fait connaître avec le titre Vroum Vroum, qui a cartonné sur TikTok et sur YouTube. Et il a depuis sorti les sons Ne pleure pas ou encore Iubito. L'artiste a accepté de répondre à notre interview Match ou Next.

Et en plus de parler de sa musique, il s'est confié sur sa vie privée. A la question "Match ou Next montrer ta copine sur les réseaux", Moha K nous a répondu : "Next, parce que je n'ai pas de copine". Moha K nous a donc révélé être célibataire, et la chanson Elle n'est pas destinée à une chérie mais à "une ex du passé".

Et même quand il sera en couple, le rappeur préfère ne pas exposer sa future girlfriend. "J'ai vu un truc, c'était une règle" a-t-il expliqué, "sur les réseaux, il ne faut jamais montrer ses émotions, ni sa famille etc. Tout ce qui est personnel, tu le gardes pour toi". Moha K veut donc préserver ses proches et ne pas les dévoiler, car "ça c'est une erreur à ne pas faire parce qu'après les gens peuvent t'atteindre avec des trucs comme ça".

La star de la musique et de TikTok confie : "Je reçois beaucoup de 'Je t'aime'. Et ça, ça fait plaisir"

Et à la question "Match ou Next répondre aux DM de drague", Moha K a avoué à PRBK : "Je matche parce que parfois je reçois des DM, c'est vraiment trop drôle. Il y en a, ils sont trop forts. Il y en a, ils font des trucs pour te DM, c'est une dinguerie".

Du coup, "je joue le jeu" mais "je ne vais pas plus loin bien sûr mais juste pour faire plaisir voilà. Après la personne voit que tu as répondu, elle est contente" a-t-il précisé. Ce qu'il reçoit le plus en DM ? "Je reçois beaucoup de 'Je t'aime'. Et ça, ça fait plaisir" a-t-il assuré.

