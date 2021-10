Mob Psycho 100 de retour : une saison 3 enfin confirmée pour l'anime

Y a des news qui rendent le smile. Plus de deux ans après la diffusion de la saison 2 de Mob Psycho 100 au Japon, l'anime adapté du célèbre manga éponyme créé par ONE (édité en France par Kurokawa) se retrouve au centre d'une très bonne nouvelle aujourd'hui. C'est en effet confirmé, une suite va prochainement voir le jour sur nos écrans. Un soulagement pour les fans qui craignaient de voir ce projet être annulé / repoussé encore de longs mois, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui touche de nombreux studios d'animation japonais.

Enfin une suite pour Mob Psycho 100

Au programme ? A l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a encore été annoncée (pas avant 2022) et il n'a pas été précisé le nombre d'épisodes qui composeront cette saison 3. Tout ce que l'on sait, c'est que cette suite sera toujours produite par BONES (un soulagement au regard de la qualité de son travail) et une nouvelle fois portée par les voix de Setsuo Ito (Mob), Takahiro Sakurai (Arataka Reigen), Akio Ohtsuka (Ekubo), Miyu Irino (Ritsu Kageyama), et Yoshitsugu Matsuoka (Teruki Hanazawa).

Seule évolution à attendre, Yuzuru Tachikawa laissera son poste de réalisateur à Takahiro Hasui (Bungo Stray Dogs, Sk8 the Infinity), tandis qu'il s'occupera désormais de la supervision du projet. Néanmoins, cette évolution hors-caméras ne devrait pas réellement se ressentir à l'écran.

Le saison 3 se dévoile

Enfin, sachez qu'un premier teaser ultra énergique (et un poil lourd) a déjà été mis en ligne pour fêter ce grand retour (voir dans notre diaporama), tandis qu'une affiche absolument magnifique a également été dévoilée (voir ci-dessous). De quoi nous remettre dans l'ambiance et faire monter notre excitation.

On espère désormais que cette saison 3 de Mob Psycho 100 motivera ONE à faire bouger les choses pour l'adaptation de One Punch Man dont on attend toujours la suite ! On y croit.