Valkyrie Apocalypse saison 2 : une suite officiellement commandée pour l'anime de Netflix

Comment connaître la suite ?

Néanmoins, rassurez-vous, si vous n'êtes pas du genre patient et que vous avez absolument envie / besoin de connaître l'issue de l'affrontement entre Hercule et Jack l'éventreur, il existe une solution parfaite et légale. Et pour cause, Valkyrie Apocalypse (ou bien Record of Ragnarok, ou encore Shūmatsu no Warukyūre) est une série adaptée du célèbre manga créé par Shinya Umemura, Takumi Fukui et Ajichika.

Or, on le sait, la saison 1 de l'anime a pris fin au terme du 19ème chapitre sur les 47 qui composent actuellement le manga, soit le début du Tome 5. Et ça tombe bien, les 8 premiers Tomes sont d'ores et déjà disponibles à la vente en France, édités par Ki-oon. Merci qui ?