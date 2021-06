Valkyrie Apocalypse saison 2 : bientôt une suite pour l'anime sur Netflix ?

Une saison 2 pour Valkyrie Apocalypse ?

Disponible depuis le 17 juin 2021 sur Netflix, l'anime Valkyrie Apocalypse connait un véritable carton. Depuis sa mise en ligne, cette adaptation de l'oeuvre du trio Shinya Umemura, Takumi Fukui et Ajichika (édité par Ki-oon en France), n'a en effet pas quitté le Top 10 de nombreux pays, dont la France. Une question se pose alors : peut-on espérer une saison 2 ?

A l'heure actuelle, la réponse est... on ne sait pas. Officiellement, la plateforme n'a commandé que 12 épisodes et une suite n'est donc toujours pas dans les cartons. De fait, rien ne dit que l'affrontement entre les humains et les Dieux reprendra dans quelques mois sur nos écrans. Néanmoins, rassurez-vous, l'espoir est réellement permis.

Des raisons d'y croire

Premièrement, ça ne vous aura pas échappé, la saison 1 se termine sur un cliffhanger avec le combat entre Hercule et Jack l'éventreur. Et logiquement, on n'imagine pas les créateurs avoir pris une telle décision créative sans avoir eu au préalable un minimum d'assurance derrière. Ne pas conclure une histoire, ça peut arriver, mais ne pas conclure un combat, c'est nettement moins évident.

Deuxièmement, il reste encore beaucoup de choses à adapter. Et pour cause, la saison 1 de Valkyrie Apocalypse (ou bien Record of Ragnarok, ou encore Shūmatsu no Warukyūre) ne couvre que 19 chapitres du manga, ce qui signifie que l'anime s'est arrêté au début du Tome 5. Or, on le sait, 47 chapitres ont déjà été écrits à ce jour, ce qui amènera bientôt le manga à un total de 12 tomes. Autrement dit, il y a déjà suffisamment de matière pour une saison 2.

Le rôle important du manga

Au final, la véritable interrogation pour l'anime concerne le plan initial des mangakas Shinya Umemura, Takumi Fukui et Ajichika. Ont-ils prévu de bientôt mettre fin au manga, ce qui pourrait alors motiver les créateurs de l'anime à décaler la production afin de pouvoir tout adapter d'un coup dans une saison 2 ? Ou alors, ont-ils pour ambition d'écrire de nombreux chapitres / tomes supplémentaires, ce qui nous laisserait craindre une possible saison 2 dans les temps mais une très longue attente avant une saison 3 ?

Oui, l'avenir de Valkyrie Apocalypse a beau ne pas être inquiétant, il n'en reste pas moins très flou...