Miss France, une élection truquée ? Une ancienne candidate accuse

Ce n'est pas la première fois que l'élection de Miss France se retrouve au coeur d'une polémique. Depuis plusieurs années, certains accusent le concours de beauté de mettre plus en avant certaines candidates que d'autres. L'an dernier, plusieurs Miss régionales avaient dénoncé ce favoritisme et l'une d'elle n'en démord pas...

"Tout est calculé pour que les favorites soient davantage mises en avant"

Ce vendredi 10 décembre 2021, RMC Story diffuse un documentaire consacré à l'élection de Miss France et intitulé Miss France : Scandales, gloire et beauté, à la veille de l'élection de Miss France 2022. Le site Gala a pu se procurer un extrait dans lequel une ex Miss régionale témoigne sur les manipulations supposées en coulisses pour mettre en avant les favorites du concours. Gwenegann Saillard, Miss Champagne-Ardenne 2020 qui avait été éliminée au premier tour lors de l'élection d'Amandine Petit, assure que certaines candidates sont plus mises en avant que d'autres durant le show diffusé sur TF1 et même avant.

Elle laisse même entendre qu'elle a pu remarquer des différences de traitement dès le premier jour. "Je sentais qu'il y avait du favoritisme et des orientations vis-à-vis de certaines candidates plus que d'autres. Je pensais qu'on était toutes sur le même pied d'égalité mais on se rend compte dès le premier jour du mois de préparation de Miss France que ce n'est pas le cas" a confié la reine de beauté.