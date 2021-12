Miss France 2022 : cette "triche" d'une candidate pour participer au concours

Cette année, 29 Miss régionales sont en lice pour devenir Miss France 2022. Parmi elles, on retrouve Miss Normandie, Youssra Askry, qui a obtenu la meilleure note au test de culture générale (vous pouvez vous-même faire le test sur PRBK) ou bien Julie Cretin, Miss Franche-Comté 2021. Cette dernière a bien failli ne pas participer à l'élection.

Julie Cretin a "triché"... sur sa taille

Il faut dire que la candidate qui tentera de succéder à Amandine Petit ne remplissait pas l'une des conditions demandées pour devenir Miss France : faire au minimum 1m70 ! Eh oui, les candidates doivent respecter de nombreux critères pour tenter leur chance. Et Julie Cretin a confié à TVMag qu'elle ne faisait que 1m69.

On vous rassure, elle n'a pas vraiment triché en mentant sur sa taille. Au lieu de ça, la candidate a fait tout son possible... pour gagner 1 cm ! "Je me suis beaucoup étiré le dos, la nuque et j'ai consulté régulièrement un ostéopathe pour grandir et faire 1m70" a avoué l'étudiante de 21 ans. Comme quoi, ça peut fonctionner !

Elle a failli passer à côté du titre de Miss Franche Comté

Julie Cretin a même failli ne jamais se présenter à Miss France 2022 ! Si elle a remporté l'élection de Miss Franche-Comté 2021, elle n'est arrivée que deuxième dauphine pour l'élection de Miss Doubs 2021 qui a eu lieu auparavant. "J'étais sortie déçue de mon élection locale mais je me suis donné les moyens de réussir en restant motivée et optimiste." a-t-elle expliqué, toujours à TVMag. Fera-t-elle partie des finalistes ? Encore quelques jours avant de le savoir.