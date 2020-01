Millie Bobby Brown (Stranger Things) en couple avec Joseph Robinson : ils officialisent

Après avoir été en couple avec le chanteur Jacob Sartorius, dont elle s'est séparée durant l'été 2018, Millie Bobby Brown a donc bel et bien retrouvé l'amour avec Joseph Robinson. L'ado de 17 ans a posé avec l'actrice de 15 ans le temps d'un adorable selfie devant le miroir. Une photo publiée sur la story Snapchat (reprise ci-dessus par un compte fan Insta), où il a précisé en légende : "Ly x", c'est-à-dire "Love you" ("Je t'aime" en français). Un joli mot doux pour l'interprète d'Eleven, qui prouve donc qu'ils sont amoureux et donc qu'ils vivent une idylle.

Millie Bobby Brown était partie en vacances avec sa belle-famille

En novembre 2019, la it girl, qui a lancé sa propre marque de cosmétiques vegan et cruelty-free, est même partie en vacances avec sa belle-famille. Millie Bobby Brown avait en effet accompagné son chéri, ses parents et des proches aux Maldives. Un voyage juste avant les fêtes de fin d'année qui semblait s'être très bien passé. Joseph Robinson avait même fièrement posté une photo de sa dulcinée avec lui et sa famille sur Instagram.