Millie Bobby Brown humiliée par son ex, un traumatisme difficile à vivre : "Je me suis sentie impuissante"

Il y a quelques mois, Millie Bobby Brown - qui a récemment célébré ses 18 ans, profitait du tapis rouge des BAFTA Awards pour officialiser son couple avec Jake Bongiovi. L'occasion pour elle de montrer au monde entier qu'elle est enfin heureuse en amour et de tourner la page d'une ancienne histoire plus difficile à vivre.

Millie Bobby Brown victime d'une relation toxique

En 2020, l'actrice de Stranger Things était en effet en couple avec Hunter Ecimovic, un TikTokeur célèbre aux USA. Une relation sérieuse à l'époque - il aurait notamment séjourné chez ses parents pendant plusieurs mois, qu'elle décrit aujourd'hui comme "malsaine". Pour rappel, Millie Bobby Brown n'avait que 16 ans au moment de leur histoire quand lui en avait déjà 20.

Surtout, après avoir trouvé la force de rompre avec lui en janvier 2021, Hunter Ecimovic s'était par la suite vengé à l'occasion d'un live organisé sur TikTok. Il y déclarait notamment avoir "éduqué [sexuellement]" la comédienne, mais également qu'elle "savait comment sucer une b*te" et "bouffer un c*l". Des propos choquants qui ont longtemps traumatisé la star.

"Je me suis sentie impuissante"

Au détour d'une interview accordée à Allure, Millie Bobby Brown vient de confesser, "J'ai passé une année à guérir. Quand vous êtes à ce point humiliée publiquement... Je me suis sentie impuissante et sans contrôle". Alors qu'elle se sentait déjà "extrêmement vulnérable" après la fin de cette relation toxique, les propos de son ex sont venus bouleverser sa façon d'avancer, "Personne sur le plateau de Stranger Things ne savait ce que je traversais. Et c'était plaisant de pouvoir gérer ça seule, sans que les autres ne s'y intéressent. Mais c'est devenu très vite compliqué dès que le monde entier a été mis au courant".

Malgré tout, le temps a fait son oeuvre et Millie Bobby Brown a finalement su se relever pour ne pas laisser le TikTokeur gagner. "M'éloigner [de cette négativité] et réaliser que je mérite tout, que cette personne ne m'a rien pris, c'était vraiment libérateur/puissant, a-t-elle assuré. Ca m'a fait prendre conscience que ma vie avait enfin tourné une page et que j'avais terminé un chapitre qui m'avait paru durer une put*in d'éternité".

"Je ne suis pas cette personne parfaite"

Et si l'interprète d'Eleven n'hésite pas à en parler aujourd'hui, c'est qu'elle a conscience qu'elle n'est pas la seule personne à être victime d'une telle relation toxique. Aussi, elle souhaite leur faire prendre conscience que cela peut arriver à tout le monde et qu'une issue positive est toujours possible : "Tout ce que j'ai toujours voulu faire à travers ma carrière a été d'aider de jeunes filles et garçons, et donc en leur faisant réaliser que moi aussi je peux traverser de telles choses. Je ne suis pas cette personne parfaite qui joue dans Stranger Things. Moi aussi j'ai fait de mauvais choix".