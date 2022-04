Millie Bobby Brown (Stranger Things) sexualisée depuis qu'elle est majeure : "C'est dégoûtant", "répugnant"

Millie Bobby Brown dénonce la sexualisation depuis qu'elle a 18 ans : "C'est dégoûtant"

Les fans de Stranger Things attendent avec impatience la saison 4, dont le volume 1 / la partie 1 sera dispo le 27 mai 2022 et le volume 2 / la partie 2 sera dispo le 1er juillet 2022 sur Netflix. L'occasion de savoir ce qui se passe pour Onze, Mike, Will, Dustin, Lucas ou encore Max. Et si Millie Bobby Brown qui incarne Onze (Eleven en VO) dans Stranger Things s'est fait connaître à l'âge de 12 ans à l'époque de la saison 1, elle est désormais majeure : la star a eu 18 ans le 19 février 2022. Sauf qu'en passant la majorité, l'actrice est désormais sexualisée.

Et cette sexualisation, ce regard des autres qui a changé depuis qu'elle est majeure, Millie Bobby Brown ne l'apprécie pas du tout. Celle qui a officialisé son couple avec Jake Bongiovi s'est confiée à Deborah Frances-White et Susan Wokoma dans le podcast Guilty Feminist à ce sujet : "Je vois une différence dans la manière dont les gens se comportent, et une différence dans la manière dont la presse et les réseaux sociaux réagissent depuis que je suis majeure. Deux semaines avant d'avoir 18 ans, j'ai remarqué que je commençais à être plus sexualisée qu'auparavant". La comédienne a dénoncé cette sexualisation depuis qu'elle a fêté ses 18 bougies, elle trouve ça "dégoûtant" : "Je crois que ça ne changera rien, mais c'est répugnant et c'est réel".

"Toutes les jeunes filles sont sexualisées", "ce n'est pas évident"

Celle qui est aussi la star d'Enola Holmes sur Netflix, dont une suite est prévue, a précisé que "c'est un très bon exemple de ce qui se passe dans le monde et de la manière dont toutes les jeunes filles sont sexualisées". "N'importe quel ado de 18 ans essaye de devenir adulte, d'avoir des relations amoureuses, amicales, d'être aimé et de s'intégrer" a précisé Millie Bobby Brown, "Ce n'est pas évident et il faut le faire tout en trouvant qui vous êtes".

L'artiste qui a également lancé sa marque de beauté Florence by Mills a ajouté : "La seule différence, évidemment, est que je vis dans la sphère publique et cela peut donc être écrasant". "Je suis victime de cela en ce moment, et je l'ai toujours été" a aussi indiqué Millie Bobby Brown. A l'âge de 16 ans déjà, dans une vidéo postée sur Instagram, elle se sentait "frustrée par l'inexactitude, les commentaires inappropriés, la sexualisation et les insultes inutiles qui ont finalement entraîné de la douleur et de l'insécurité pour moi".