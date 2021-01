Milla Jasmine annonce la sortie de son premier livre : "Vous allez découvrir la Milla avant la télé"

L'ex-fiancée de Mujdat Saglam a ensuite confié : "Je raconte beaucoup de choses qui me sont arrivée, mon parcours et pas que des choses dont je suis fière. Il y a aussi des échecs. Je voulais être moi-même dans ce livre, super humaine. Je ne voulais pas montrer la carapace que j'ai habituellement pour me protéger. Il y a beaucoup de pages, il y en a à peu près 230 (...) J'espère que ce livre vous aider à mieux vous connaître."

"Vous allez découvrir la Milla que vous ne connaissez pas"

Milla Jasmine, qui a récemment participé aux Marseillais VS Le reste du monde 5, poursuit : "Je n'ai pas forcément pris les bonnes décisions dans ma vie, mais je suis la première personne qu'on appelle quand on a besoin d'un conseil. Sans prétention aucune, je suis mieux placée pour donner des conseils que pour les appliquer (...) Vous allez surtout découvrir la Milla que vous ne connaissez pas, la Milla avant la télé, la Milla petite." Alors, qui a déjà pré-commandé le livre "Un jour, je serai célèbre" ?