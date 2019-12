Mike Horn : 20 jours après son sauvetage, il retrouve enfin ses filles

Fin novembre, les filles de Mike Horn tiraient la sonnette d'alarme : parti en Arctique en compagnie du norvégien Borge Ousland, l'explorateur était en grande difficulté à cause de la fonte des glaces. Sauvés quelques semaines plus tard par un navire venu à leur rencontre, les deux hommes vont bien même s'ils ont avoué avoir eu une grosse frayeur. Depuis, Mike Horn était bloqué dans les glaces mais il a enfin pu rejoindre la Norvège et retrouver ses proches, à temps pour fêter la Saint-Sylvestre !

Mike Horn pose avec ses filles

C'est sur son compte Instagram que Mike Horn a dévoilé des images de ses retrouvailles avec ses deux filles, Annika et Jessica. Arrivé à Tromsø, ville du Nord de la Norvège, l'animateur de Cap Horn a pu enfin savourer pleinement son retour parmi les siens. Comme il l'a confié dans la description de sa photo, cette expédition a été l'une des plus compliquées de sa carrière. "Quand je leur ai dit au revoir en Alaska, je ne savais pas ce dans quoi Borge et moi nous nous lancions. Plus d'une fois durant cette aventure, je me suis demandé si c'était mon dernier au revoir" écrit-il.