Michou et Elsa Bois : leur couple en danger à cause de DALS ? Il anticipe les problèmes

"La moitié de nos mentions avec Elsa sur Insta, c'est que des mentions en mode 'ça va être la fin de votre couple'. C'est horrible"

Depuis l'officialisation de leur couple en photos, Michou et Elsa Bois vivent une belle histoire d'amour. Et alors que les amoureux sont sur un petit nuage avec leur relation, de nombreux internautes parlent déjà d'une possible future rupture à cause de Danse avec les stars 2022. Après avoir quitté son petit ami la saison passée dans DALS, la danseuse avait attendu la fin de l'émission pour sortir avec le YouTubeur. Et du coup, plusieurs abonnés se demandent si elle ne va pas quitter Michou à son tour pour son prochain partenaire dans cette saison 12 de DALS.

Lassé des critiques et des rumeurs de séparation sur son couple, Michou est sorti du silence. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, l'influenceur a évoqué la participation d'Elsa Bois à Danse avec les stars 2022 sans lui, avec un nouveau partenaire, et les rumeurs de rupture que ça a provoqué.

"Là, avec Elsa, elle va refaire un saison de Danse avec les stars, on sait pertinemment qu'on va prendre cher sur les réseaux, et surtout Elsa" a confié Michou à partir de 5,12 minutes. "Même son nouveau partenaire (qui serait le BG Thomas Da Costa selon les rumeurs, ndlr), avec qui elle danse, il va prendre cher, alors qu'il n'a rien fait" a-t-il expliqué, "la moitié de nos mentions avec Elsa sur Insta, c'est que des mentions en mode 'ça va être la fin de votre couple'. C'est horrible, vraiment".