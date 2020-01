Messiah : bientôt une saison 2 ? Tomer Sisley y croit

Quelques jours seulement après sa mise en ligne sur Netflix, de nombreux abonnés s'interrogent déjà sur la possibilité d'une suite à la saison 1. Il faut dire que le dernier épisode, bien que satisfaisant, ouvre la porte à de nouvelles aventures passionnantes.

Bientôt une saison 2 pour Messiah ?

Et ce n'est pas Tomer Sisley - l'interprète d'Aviram dans la série, qui nous contredira. Interrogé par Allociné sur le regard final de son personnage, l'acteur a confirmé qu'il peut en effet cacher certaines indications sur l'avenir : "Quand j'ai revu James McTeigue - le réalisateur de la dernière séquence - il est venu me voir, une bière à la main, pour me dire "Alors Tomer, t'en penses quoi de ton regard que j'ai monté à la fin ?" Je lui ai dit que je le trouvais super parce qu'effectivement, il peut soulever pas mal de questions... mais ce n'est pas à moi d'y répondre !"

De quoi ainsi comprendre qu'une saison 2 est réellement dans les petits papiers des créateurs ? Officiellement, rien n'a encore été confirmé. Néanmoins, Tomer Sisley l'a avoué, il est lui-même déjà partant pour une telle suite : "Si saison 2 il y a, on serait ravis de repartir pour une nouvelle aventure ! Effectivement c'est une histoire qui invite à une suite... On verra, cela ne dépend pas de moi, mais je serais très très heureux de remettre les gants." Surtout, il a ensuite ajouté de façon optimiste : "J'attends de voir si on repart pour Messiah... mais je pense qu'il y a quand même de très grandes chances pour que ce soit le cas !"

On croise les doigts pour que Netflix soit du même avis et ne plie pas face aux polémiques.