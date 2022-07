Mes premières fois saison 3, la bande-annonce : de la concurrence pour Paxton et le fils de deux acteurs très connu débarque

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

C'est (bientôt) le grand jour : celui du retour de Mes premières fois (Never Have I Ever en version originale). La date de sortie de la saison 3 est fixée au 12 août sur Netflix et on aimerait bien avancer le temps. Histoire de nous faire patienter, la bande-annonce vient d'être dévoilée... et elle tease déjà de la concurrence pour Paxton dans son couple avec Devi. Et ce n'est pas tout : un nouveau va débarquer au lycée et il est incarné par le fils de deux stars.

Deacon Phillippe (au millieur sur la photo), le fils de Reese Witherspoon et Ryan Philippe, au casting de la saison 3 de Mes premières fois