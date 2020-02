Mélodie (Mariés au premier regard 2020) en deuil, sa soeur est morte juste après le tournage

Mélodie et Adrien vont-ils décider de rester mariés ou vont-ils divorcer ? Après une expérience compliquée, les deux candidats de Mariés au premier regard 4 vont devoir décider de leur avenir. Le suspense est au rendez-vous puisque, depuis le début, Mélodie s'est montrée assez froide et distante envers son mari, avec qui elle est compatible à 74 %, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Mais outre ces messages difficiles à accepter, elle a dû faire face à une terrible épreuve juste après la fin du tournage : la mort de sa petite soeur.

Dans une interview accordée à TV Mag, elle explique que celle-ci était malade lors de son mariage, d'où le fait qu'elle n'y ait pas assisté. "Éléonore était hospitalisée depuis un an mais elle tenait énormément à venir. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, elle avait beaucoup pleuré en apprenant la nouvelle de mon mariage car elle avait peur de passer à côté d'un moment important de ma vie. Elle souffrait d'anorexie et de boulimie, elle était relativement affaiblie mais était en mesure de se déplacer." Alors que ses parents et son frère étaient présents lors du mariage, Mélodie a tout fait pour que sa soeur soit également présente : "J'ai demandé l'autorisation à la production de la convier à mon mariage mais cela m'a été refusé. C'était délicat comme situation, elle l'avait accepté et compris. Elle m'avait rédigé une lettre qui m'a beaucoup touchée et que je n'ai découverte qu'après coup."

Malheureusement, elle est morte peu de temps après : "Je n'ai jamais pu la remercier parce qu'elle est décédée quelques jours plus tard, peu après la fin du tournage avec Adrien." Elle était très proche d'elle : "Avant qu'elle tombe malade, nous étions très proches, elle n'avait que deux ans de moins que moi. Sa maladie nous avait éloignés parce que je me sentais impuissante pour lui venir en aide et je ne le vivais pas forcément bien. Il m'avait fallu prendre de la distance..." On espère qu'elle a pu compter sur Adrien pour l'aider à traverser cette épreuve difficile.