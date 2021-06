Mélanie Dedigama, sa fille Naya a arrêté de respirer : "On a eu la peur de notre vie", elle raconte

La fille de Mélanie Dedigama en danger en pleine nuit

En février dernier, Mélanie Dedigama et Vincent ont vécu une grosse frayeur avec leur fille : Naya s'est arrêtée de respirer à cause de son doudou. Grâce au Nanny Care, un moniteur utilisé pour surveiller la fréquence respiratoire des bébés, la nounou du bout de chou est arrivée à temps pour éviter un drame. Aujourd'hui, les deux anciens candidats de La bataille des couples 2 ont une nouvelle fois eu la peur de leur vie avec Naya : "On était en train de regarder un film avec Vincent et tout d'un coup, le Nanny s'est mis à sonner. Vincent a couru. Elle avait la tête dans son matelas et elle ne respirait plus", explique Mélanie Dedigama en story sur Instagram.

La jeune maman poursuit : "Il (Vincent, ndlr) a dû la secouer trois fois pour qu'elle reprenne son souffle. Donc toutes les mamans qui me demandent si le Nanny est quelque chose d'indispensable s'il vous plaît achetez-en un, ça n'a pas de prix. Ça vient une fois de plus de sauver la vie de ma fille." "Quand je dis secouer, c'est la bouger évidemment, on ne secoue pas son bébé", précise Mélanie Dedigama afin d'éviter tout malentendu.

"On en tremble encore"

L'influenceuse partage ensuite une vidéo de sa fille Naya en train de dormir accompagnée de ce texte : "Elle a vraiment repris son souffle après que Vincent l'a bougée trois fois. Une fois de plus, on a eu la peur de notre vie, on en tremble encore. Et cette fois-ci, ce n'était pas une question de doudou. Elle dormait la tête face à son matelas." Le Nanny Care a donc une nouvelle fois prouvé son efficacité !