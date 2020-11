Megan Fox séparée de Brian Austin Green : elle demande le divorce 6 mois après leur rupture !

L'amour est-il vraiment mort ? On commence à avoir des doutes depuis que Brad Pitt et Angelina Jolie, Anna Faris et Chris Pratt ou encore Channing Tatum et Jenna Dewan ont divorcé. Un autre couple de stars s'est lui aussi séparé après plus de 10 ans de mariage... Megan Fox et Brian Austin Green ont surpris un grand nombre de personnes en annonçant leur séparation en mars 2020, mais les Twittos ont surtout été étonné de voir l'actrice déjà de nouveau en couple avec Machine Gun Kelly.

Megan Fox et Brian Austin Green divorcent officiellement !

Depuis, Megan Fox est toujours in love du rappeur, à tel point que sa nouvelle histoire l'aurait encouragée à divorcer officiellement de Brian Austin Green. Comme l'a révélé TMZ (souvent bien informé), l'ex-star de Transformers a déposé les papiers dans lesquels elle demande la garde de leurs trois enfants, Noah Shannon (8 ans), Bodhi Ransom (6 ans) et Journey River (4 ans) et l'annulation de la pension alimentaire. Si l'acteur de 90210 a "presque tout accepté", il n'est pas d'accord sur la partie de la pension alimentaire.

Les deux ex ne s'entendent pas non plus sur la date précise de leur séparation : Megan Fox a indiqué le mois de novembre 2019 tandis que Brian Austin Green a écrit le 5 mars 2020. En tout cas, leur relation est bel et bien terminée. Une déception pour le pote de Luke Perry qui espérait se remettre avec son ex-femme : "Je ne dis jamais, jamais. Nous avons eu une relation incroyable de 15 ans, nous avons trois beaux enfants.", a-t-il confié dans un live Instagram. Sauf que pour le moment, Megan Fox est toujours avec Machine Gun Kelly...