Luke Perry : Brian Austin Green lui rend un hommage touchant pour son anniversaire

L'interprète de Fred Andrews dans Riverdale sur Netflix manque énormément à ses amis, ses proches mais aussi à ses nombreux fans. Beaucoup d'internautes ont réagi en commentaires au post Instagram de Brian Austin Green. Ils trouvent "toujours aussi impossible à croire" que Luke Perry soit mort. Et le message de son pote, "ça me rend à la fois heureux et triste" a avoué un internaute. "Mes deux premiers crushs" a confié une fan en parlant des deux comédiens de Beverly Hills 90210, "je vous adore tous les deux" assurant un autre abonné.

L'acteur lui rend hommage

Brian Austin Green, qui avait été silencieux après la mort de Luke Perry tant il souffrait, a aussi tenu à rendre hommage à son ami disparu. Dans une autre publication Insta, il a écrit : "C'est la dernière photo que tu m'as envoyé par texto. C'est l'écran de verrouillage de mon téléphone portable. Ça a été une journée particulièrement difficile mais tu as touché de façon positive toutes les personnes que tu as rencontrées. Je t'aime et tu me manques mon frère".