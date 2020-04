McDonald's : des drive pris d'assaut pour leur réouverture

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé le déconfinement à partir du 11 mai 2020, certaines enseignes ont commencé à ouvrir progressivement leurs établissements. C'est notamment le ças de McDonald's, qui a rouvert ce lundi 20 avril 2020 une trentaine de restaurants sur les 1490 en France, en Drive et livraison à domicile, tout en renforçant "significativement les mesures sanitaires pour (son) personnel et (ses) clients sur le canal du drive et de la livraison à domicile". Parmi ces mesures : les salariés doivent porter un masque, un marquage au sol a été apposé pour respecter la distanciation sociale, l'interdiction du paiement en espèce ou encore le renforcement de la fréquence de nettoyage des mains et des ustensiles.

Des bouchons interminables et 3h d'attente pour la réouverture des McDo

Alors qu'une dizaine de McDonald's ont rouvert en île-de-France, les gens se sont rués sur les fast food, générant d'importants bouchons de plusieurs kilomètres, comme le montrent plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Ce lundi, certains ont ainsi fait la queue pendant trois heures, comme ce fut le cas au McDonald's de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne ou encore à Saint-Gratien dans le Val-d'Oise. Comme quoi, le McDo est peut-être l'une des choses qui manquaient le plus aux Français pendant ce confinement !