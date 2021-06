Maxine gagnante de Koh Lanta 2021 : une victoire pas méritée ? Elle répond aux critiques

Décidément, cette saison de Koh Lanta n'a pas marqué les téléspectateurs en bien. Certains ont été choqués par les manipulations des aventuriers et d'autres ont dénoncé de la triche, chose démentie par Denis Brogniart. Ce dernier a même répondu à ceux qui disent que Koh Lanta : les Armes secrètes est la pire saison du jeu d'aventure. Mais les candidats aussi ont fait débat. Comme par exemple Lucie et Maxine, les deux finalistes qui ont fait face au vote de la tribu réunifiée : des internautes pensent qu'elles se connaissaient avant l'aventure, chose qu'elles ont démenti. Malgré cela, certains sont toujours énervés de la victoire de Maxine qui a remporté les 100 000 euros ce vendredi 4 juin en direct sur TF1.

"Venez essayer !"

En tenant 2h08 sur les poteaux lors de la finale de Koh Lanta 2021, Maxine a pu choisir son adversaire pour le conseil final et a sélectionné Lucie plutôt que Jonathan. Mais cette victoire lors de l'épreuve phare du jeu d'aventure animé par Denis Brogniart n'a pas été vue d'un bon oeil par certains téléspectateurs. Ils reprochent à Maxine d'avoir été avantagée à cause de son passé de sportive de haut niveau. Des critiques que la gagnante a balayé sur le plateau de Quotidien. Alors que Yann Barthès lui demandait ce qu'elle souhaitait répondre aux internautes critiquant sa victoire, Maxine qui est en couple avec le tennisman Benjamin Bonzi a lâché : "Je leur réponds d'essayer ! Ce n'est pas parce qu'on a fait de la gym ou du plongeon qu'on va tenir 2h08 sur un poteau !". Elle explique aussi : "Koh Lanta, c'est totalement différent, ce n'est pas une compétition comme j'ai eu l'habitude de faire, il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser, notamment il y avait beaucoup de vent et de la pluie. Les poteaux, c'est quelque chose d'unique, je leur réponds de venir essayer quand même !".

Maxine défend les Armes secrètes

Maxine qui a souvent été victime d'insultes sur les réseaux sociaux a aussi défendu la mécanique des Armes secrètes, très critiquée sur le web. "Moi j'ai trouvé ça hyper cool à vivre en tant qu'aventurière et même en temps que téléspectatrice car ça redistribuait toutes les cartes. (...) Ça rajoutait du piment." a-t-elle expliqué. Et d'ajouter : "Ce n'était pas une saison de Koh Lanta classique, ça donnait un petit plus." Chacun son avis...