Mask Singer : Julie Zenatti clashe ceux qui ont spoilé l'émission

Julie Zenatti trouve que "c'est de la méchanceté"

Cachée dans le costume du panda, Julie Zenatti est allée jusqu'en finale de Mask Singer sur TF1. Alors qu'elle a dévoilé son nouveau single Tout est plus pop, la chanteuse est revenue sur son aventure dans l'émission animée par Camille Combal. Elle a notamment évoqué les spoilers sur le programme. Le blog de Jean-Marc Morandini avait en effet révélé quelles stars participaient au jeu, avant même la diffusion de Mask Singer.

"Quand ce sont des pronostics, ça ne me dérange pas, c'est le jeu", a-t-elle expliqué à Voici, "Mais ceux qui ont dévoilé des noms trois semaines avant, j'ai trouvé ça nul". Balancer des spoilers sur l'émission dont une saison 2 a été confirmée pour 2020, "c'est vraiment de la méchanceté" a-t-elle même ajouté.

"C'est dommage de mettre des bâtons dans les roues"

Julie Zenatti n'a pas du tout apprécié les spoilers sur Mask Singer. Car le but du jeu, aussi bien pour le public et les téléspectateurs que pour les enquêteurs (Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Anggun), c'était de trouver qui se cachait derrière les masques. "Ce n'est pas cool" s'est plaint l'artiste, "surtout que les gens qui ont sorti ces informations font le même métier. Ils savent ce que c'est, ce n'est pas cool de spoiler un programme".

Selon elle, c'est juste pour "mettre des bâtons dans les roues" : "Pour une fois qu'on fait quelque chose de différent, c'est dommage de mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est comme ça que j'appelle ça".