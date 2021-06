Marwa Loud : "J'ai toujours dit que j'arrêterai ma carrière lorsque je serai maman, mais..." (Itw)

"J'aimerais avoir beaucoup d'enfants"

Deux ans après "My Life", Marwa Loud est de retour avec son nouvel album, "Again", porté par les sons Allez les gros en feat avec Naza et Allo en feat avec Eva. L'artiste compte maintenant 3 albums à son actifs. Tout se passe donc pour le mieux dans sa carrière professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle : elle est mariée et nage dans le bonheur avec son compagnon à Londres. Alors, la prochaine étape est-elle le bébé ? "Je trouve que c'est la suite logique d'une vie, la suite logique d'un mariage. J'aimerais même avoir beaucoup d'enfants", confie Marwa Loud en interview avec PRBK.

La chanteuse, partante pour participer à Pékin Express avec Jazz, révèle ensuite : "Dans mes premières interviews, j'ai tout le temps dit que j'arrêterai sûrement ma carrière lorsque je serai maman, mais bizarrement, plus le fait d'être maman se rapproche, plus j'ai toujours envie de faire de la musique. Mon avis change. Je pense qu'on peut allier les deux, mais c'est une question d'organisation. De toute façon, si j'arrive à accoucher, j'arrive à faire ça normalement."

Pour filmer son accouchement ?

En tout cas, pas question pour Marwa Loud de filmer son accouchement comme l'ont fait certaines célébrités (Manon Marsault, Carla Moreau...) : "Je pense qu'elles montrent déjà beaucoup de leur vie et qu'elles pourraient garder ce petit moment-là pour elles. Mais je vais dire ça comme je vais parler de l'émission Baby Boom. Ce sont des personnes pas connues. Ca me 'dérange' parce que c'est un moment qui leur appartient. Y a même une caméra là quoi et ils vont jusqu'à flouter le petit truc."

