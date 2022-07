Mariés au premier regard Belgique : on sait déjà qui est resté marié et qui a divorcé, le bilan !

Et double dose de Mariés au premier regard sur M6. Après le bilan en demi-teinte de la saison 6 de MAPR, c'est la version belge qui arrive dès ce lundi 4 juillet 2022 à 21h10. Et on démarre directement avec la saison 5 du programme. Une édition déjà diffusée en Belgique et dont on a donc déjà le bilan pour les plus impatients.

Nathalie et Michaël

Dès les premières minutes, ça ne passait pas. Dans Mariés au premier regard Belgique, Nathalie et Michaël n'ont pas été très satisfaits des choix des experts et, dès le début, ne se sont pas plu. Leur aventure a été un véritable enfer pour l'un et pour l'autre et ils ont - sans surprise - décidé de divorcer. Depuis le tournage, ils sont même carrément en froid et n'ont pas hésité à se tacler dans des interviews ou sur les réseaux.