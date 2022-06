Mariés au premier regard 2022 : Jauffrey pas sincère avec Cyndie ? "Si j'avais su tout ça..."

L'aventure Mariés au premier regard 2022 touche à sa fin. Dans l'épisode 12, dont nous vous avons partagé les moments les plus drôles en tweets, c'était l'heure du bilan pour plusieurs couples. Alicia et Bruno sont apparus plus amoureux que jamais et ils ont enfin pu officialiser leur relation sur Instagram avec une belle déclaration. En revanche, l'épisode a été plus compliqué pour un autre couple : Cyndie et Jauffrey.

Ils ont annoncé avoir pris la décision de divorcer. Le jeune homme a d'ailleurs halluciné lorsque sa femme a déballé un tas de reproches face à Pascal De Sutter et Estelle Dossin. La mariée a notamment beaucoup critiqué l'appartement de son mari. Dans une interview, l'ancien nageur a révélé que c'était la production qui l'avait un peu forcé à la faire venir chez lui.

"J'ai douté de sa sincérité"

Dans un live diffusé le 23 juin sur son compte Instagram, Cyndie est revenue sur sa relation avec Jauffrey. Elle explique qu'elle misait beaucoup sur cette émission pour trouver l'homme de sa vie et qu'elle avait mis sa vie entre parenthèses pendant un an. "J'ai fait en sorte de ne rencontrer personne, je me suis enlevée des sites de rencontre que j'avais, je ne sortais presque pas" indique-t-elle.

Mais, d'après celle qui est visée par des rumeurs de couple avec Frédérick, la situation n'aurait pas du tout été la même du côté de son ex-mari, car il ne voulait pas participer au programme à la base. "Il a été casté, il ne voulait pas faire l'émission, il avait dit non", a-t-elle assuré. En apprenant ça, elle s'est donc demandée "s'il voulait vraiment se marier". "J'ai douté de sa sincérité, le fait qu'il a été casté, qu'il ne voulait pas, et qu'au final il l'a fait", ajoute-t-elle. D'après elle, Jauffrey pensait même que sa femme était une actrice.

"Si j'avais su tout ça, je n'y aurais pas mis autant d'énergie"

Cyndie dévoile aussi que leur relation a "rapidement dégénéré" dès le lendemain du mariage. Elle aurait senti que ça ne fonctionnerait pas et aurait alors eu une discussion avec son mari non diffusée à la télé. Malgré tout, Cyndie ne regrette pas sa participation. "Je pense que je l'aurais fait avec moins d'attente si j'avais su tout ça, je n'y aurais pas mis autant d'énergie en fait. Mais je suis contente de l'avoir faite" conclut-elle.