Marc (Les Princes) déjà en couple pendant l'émission ? Il avoue et s'explique

A l'origine, Les Princes et les princesses de l'amour 4 était une émission pour aider les candidats à trouver l'amour. Pourtant, cette nouvelle édition diffusée sur W9 a été celle des manipulations et tromperies. Alors que Marc - la star de TikTok, pensait avoir une chance avec Kellyn, celle-ci l'aurait en réalité mené à la baguette et se serait amusée avec Bastos. De son côté, Marc n'était dans tous les cas pas sincère avec la Princesse puisqu'il était déjà en couple avant d'intégrer l'émission.

Marc se confie sur son couple avant Les Princes

Oui, interrogé à ce sujet par Sam Zirah, le prétendant n'a pas démenti les rumeurs. Plus étonnant encore, il a même confié que sa copine de l'époque savait très bien ce qu'il préparait, "Elle était au courant que je partais, elle n'était pas d'accord, mais elle n'allait pas me mettre les menottes et me tenir. (...) Je lui ai dit qu'on m'avait appelé pour Les Princes, que j'avais envie de participer à l'émission, que c'était un truc que je n'avais jamais essayé. J'aime bien faire des expériences."

Néanmoins, cette situation n'a pas été simple à gérer. A en croire ses propos, Marc ne savait jamais vraiment sur quel pied danser. Si sa copine de l'époque n'était pas réellement solidaire de ses rêves de télé-réalité, "J'ai voulu tenter, elle n'était pas d'accord. Elle est partie, elle était triste", ils ne se seraient jamais officiellement séparés avant l'émission, "Elle est restée chez mes parents. C'est vrai qu'elle était chez moi parce que je lui ai dit que c'était le mieux, pour qu'ils la rassurent."

Une trahison difficile à assumer

De fait, comme on a pu le découvrir à l'écran, entre les incertitudes sur son couple et sa rencontre avec Kellyn, tout s'est emmêlé et cette situation ne s'est pas très bien terminée, "Je lui ai dit que j'allais être droit dans l'émission et ça n'a pas été le cas, j'ai été pris à mon propre jeu. C'est pour ça que sur le moment, je me suis dit que j'avais assez joué."

Aussi, après avoir rappelé qu'il avait lui-même pris la décision de partir du programme malgré l'envie de la production de le voir rester, "Je suis parti de mon choix, j'ai voulu assumer les choses", il a expliqué qu'il avait ressenti le besoin de mettre de l'ordre dans ses idées, "Je suis retourné la voir, on a parlé. Elle était très triste. Et j'étais triste moi aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais fait du mal à une personne extérieure, qui n'avait rien demandé, qui était sincère avec moi - contrairement à Kellyn dans l'aventure."