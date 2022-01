Manon Marsault : un faux compte pour critiquer ses copines ? La vraie Noémie dément et s'explique

Les Marseillais : Manon Tanti en froid avec Laura Lempika à cause d'un faux compte ?

Manon Marsault, devenue Manon Tanti depuis son mariage avec Julien Tanti, est une candidate phare de la télé-réalité. La maman de Tiago et Angelina était récemment au casting des Marseillais à Dubaï ou encore du cross, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, sur W9. Et vous pourrez bientôt la suivre dans la nouvelle saison des Marseillais au Mexique. Mais l'influenceuse serait en froid avec ses amies, et en particulier Laura Lempika, la chérie de Nikola Lozina du RDM. A cause de quoi ? De faux comptes que Manon utiliserait pour clasher ses ennemis et surveiller et critiquer ses copines selon Aqababe.

Le blogueur a affirmé que Manon Tanti aurait créé des faux comptes pour tacler Carla Moreau, Maeva Ghennam, Milla Jasmine ou encore Laura Lempika. "Elle était vraiment en mode langue de vipère sur ses propres copines" a lâché Aqababe, "Manon détenait deux comptes fake, Alexandra en 2018-2019, puis très récemment Noémie LKB. Elle déversait sa haine et donnait des détails que seule une personne très proche de Laura, Milla et Maeva pouvaient savoir... Manon s'amusait à s'autodéfendre sur Twitter et rabaissait ses copines".

"Mais un détail a attiré l'attention : Noemie_LKB, alias Manon, a divulgué des infos concernant Laura et un séjour à l'hôtel alors que personne n'était au courant" a-t-il précisé. Et c'est comme ça que Manon Tanti aurait été prise en flag d'utilisation d'un faux compte, et que Laura aurait découvert ça et ne lui parlerait plus depuis. Du coup, même leurs amoureux Julien et Nikola, fratés dans la vie, seraient aussi en dispute.